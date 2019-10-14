Найдена окровавленная машина пропавшей молодой матери из Екатеринбурга

Автомобиль Audi Q5 пропавшей в Екатеринбурге молодой матери Ксении Каторгиной обнаружили на авторынке, в салоне было много крови.

Человек, который продавал автомобиль девушки перекупщикам, не сделал чистку, а просто помыл салон, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В настоящее время эксперты устанавливают, кому принадлежит обнаруженная в салоне кровь.

Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина поехала продавать свой автомобиль и исчезла. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Между тем волонтеры отряда «Лиза Алерт», занимавшиеся розысками Каторгиной, прекратили ее поиски. Они объяснили это тем, что не участвуют в поисках, которые связаны с криминалом, передает радио Sputnik.