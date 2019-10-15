Тело убитой из-за автомобиля молодой матери нашли в канализации

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая пропала при продаже машины, было спрятано преступникам в канализационном коллекторе.

«По уголовному делу проведены осмотры места происшествия, в ходе одного из которых в канализационном коллекторе в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга было найдено тело пропавшей женщины», – сообщили в СК России, уточнив, что после этого были назначены экспертизы по установлению давности и причины смерти.

В ведомстве также подтвердили, что по подозрению в убийстве девушки были задержаны двое мужчин 1977 и 1990 годов рождения и женщина 1988 года рождения.

«В ближайшее время троим задержанным планируется предъявить обвинение», – заключили в СК России.

Напомним, 10 октября в Екатеринбурге Ксения Каторгина уехала показывать автомобиль Audi покупателю и пропала.

Позже была обнаружена машина, в салоне которой было найдено много следов крови. Также было найдено тело девушки.

После этого были задержаны трое подозреваемых. Одним из них оказался пропавший месяц назад таксист.