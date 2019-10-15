На Урале найдено тело убитой из-за автомобиля молодой матери

Тело исчезнувшей в Екатеринбурге молодой матери Ксении Каторгиной найдено, пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Тело девушки нашли на Уралмаше, сообщил собеседник Ura.ru.

Руководитель поискового отряда «Прорыв» Николай Волков подтвердил РИА «Новости», что Каторгину действительно обнаружили мертвой.

«Информация подтверждена, тело найдено. Пресс-служба ГУ МВД подтвердила», – сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что троих подозреваемых в убийстве Каторгиной задержали в Челябинске.

Подозреваемыми оказались гражданин Таджикистана и двое цыган, уточняет «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в салоне автомобиля было найдено много следов крови.

У пропавшей женщины остался ребенок.