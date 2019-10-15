Подозреваемые в убийстве молодой матери из-за машины задержаны на Урале

В Екатеринбурге задержали троих подозреваемых в убийстве молодой матери Ксении Каторгиной, которая пропала после того, как отправилась продавать автомобиль Audi Q5.

Источник в следственных органах рассказал, что машину Каторгиной нашли в Челябинске у перекупщиков, которые рассказали, что якобы приобрели машину у цыган, передает Ura.ru.

При этом у продавших машину перекупщикам лиц имелись все документы на авто. Кроме того, с ними была девушка, отдаленно похожая на Ксению Каторгину.

Ранее сообщалось, что в салоне автомобиля было найдено много следов крови.

У пропавшей женщины остался ребенок. Тело Каторгиной до сих пор не найдено.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Волонтеры отряда «Лиза Алерт» прекратили поиски женщины, объяснив это тем, что не участвуют в операциях, которые связаны с криминалом.