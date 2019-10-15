Подозреваемым в убийстве молодой матери на Урале оказался пропавший таксист

Подозреваемым по делу об убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая пропала при продаже машины, стал таксист. Отмечается, что 42-летний Марат Ахметвалиев числился пропавшим без вести в течение месяца.

«Я чувствовала, что что-то совсем плохое с ним случиться не могло, что он жив. Спасибо вам», – сказала сестра подозреваемого Марата Гульнара, добавив, что он раньше никогда не пропадал так надолго, передает 74.RU.

«9 сентября он приходил утром, и большее мы его не видели, 12-го уже в розыск подали. Телефон был выключен. Он в командировки уезжал, бывало, но максимум на три дня. И то в последний раз в командировку он летом ездил», – рассказала женщина.

Она уточнила, что ранее брат проходил свидетелем по одному из дел: «В городе Копейске было совершено какое-то преступление, где фигурировала его машина, он идет там как свидетель, потому что единственный, кто по документам ездит на этой машине. Но какое дело, мне ничего не говорят. 16 сентября произошло это преступление. Я в полицию ездила, спрашивала, что он натворил, но мне сказали, что он проходит как свидетель. Машину где-то камера засекла, потом было совершено преступление, и машина скрылась в неизвестном направлении».

Сестра Марата Ахметвалиева также уточнила, что таксистом он работал около двух с половиной лет, до этого был связан с грузоперевозками – доставлял продукты в соседние города.

Напомним, 10 октября в Екатеринбурге Ксения Каторгина уехала показывать автомобиль Audi покупателю и пропала.

Позже была обнаружена машина, в салоне которой было найдено много следов крови. После этого были задержаны трое подозреваемых.

Также было найдено тело девушки.