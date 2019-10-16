Названа дата открытия трассы М-11 Москва – Петербург

Трасса М-11 Москва – Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре, заявил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.

«Строительную готовность автомобильной дороги мы ожидаем к 15 ноября. Сами понимаете, что... какое-то время оформление документов, но у нас дата 15 ноября – строительной готовности и оформления документов. Открытие может занять какое-то время... В ноябре», – передает РИА «Новости» ответ Алафинова на вопрос, когда будет полностью открыто движение на трассе М-11.

В 2018 году тарифы на проезд по участкам автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» выросли на 10–50 рублей, в апреле 2019 цену подняли вновь.

Напомним, в июле первый зампред правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов сообщил, что платная скоростная трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург» полностью откроется в октябре 2019 года.

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