Назван срок полного ввода в строй платной трассы Москва – Петербург

Первый зампред правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов сообщил, что платная скоростная трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург» полностью откроется в октябре 2019 года.

«У нас осталось два участка – это 7 этап, 8 этап, около Санкт-Петербурга. Они запланированы на август и октябрь. Все идет по графику, [строительство М-11], введут в октябре месяце», – сказал Астахов, передает ТАСС.

В 2018 году тарифы на проезд по участкам автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» выросли на 10–50 рублей, в апреле 2019 цену подняли вновь.