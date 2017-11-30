Подорожал проезд на участках трассы Москва – Петербург

Тарифы на проезд по ряду участков автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» выросли на 10–50 рублей, сообщает «Автодор».

«C 9 января 2018 года для легкового транспорта основные изменения коснулись направлений Москва – Шереметьево, Москва – Зеленоград, Москва – ММК (А107) и Зеленоград – Солнечногорск. Диапазон увеличения стоимости проезда составил от 10 до 50 рублей», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

При этом в «Автодоре» отметили, что скидка по транспондеру для всех категорий транспорта составит 20% вне зависимости от количества поездок. Также в компании отметили изменение стоимости абонементов, которые позволят экономить до 60% от базового тарифа для легковых автомобилей.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о максимальном размере платы за проезд по платным федеральным дорогам.