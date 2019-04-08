Тарифы на проезд по платным дорогам решено повысить

На трех платных участках федеральных трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» будут повышены тарифы на проезд, сообщает «Автодор».

Новые тарифы вводятся с 15 апреля с учетом изменения потребительских цен в 2018 году, представленных Росстатом, передает ТАСС.

Проезд на трассе М-4 «Дон» для легковых автомобилей скорректируют на сумму от 5 до 10 рублей в зависимости от участка, для грузовых – на 10–40 рублей. Тариф на трассе М-3 «Украина» на участке 124 км – 194 км в Калужской области для легковых автомобилей в ночное время вырастет на сумму от 5 до 10 рублей, для грузовых – от 10 до 20 рублей. Проезд по платным участках М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (от Твери до Великого Новгорода) составит 770 рублей для легковых машин и 1030 рублей для грузовых. Сообщается, что для владельцев транспондеров T-pass будет действовать скидка.

Напомним, в прошлом году тарифы на проезд по участкам автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» выросли на 10–50 рублей.