Поклонников Uriah Heep взбудоражил анонс концертов в российских Киеве и Минске

Британская рок-группа Uriah Heep сделала в соцсетях анонс выступлений в России, указав столицу Украины Киев и столицу Белоруссии Минск как российские.

«Объявлены еще две даты выступлений в России. Пятница, 7 февраля, Киев, Украина. Суббота, 8 февраля, Минск, Белоруссия», – говорится в сообщении на страницы группы в Facebook.

«Гулять так гулять! Пусть возвращаются в русскую Ригу, Вильнюс, Таллин, Баку, Ереван, Алматы», – пошутил в комментариях пользователь Oleg Kitov.

«Что? Россия? Ребята, с таким подходом вам лучше держаться подальше от Киева», – написал Yuriy Volkov.

«Думаю, вам нужно отредактировать эту запись. Это совершенно неточно и оскорбительно. Украина и Белоруссия являются независимыми странами», – написал David Conway.

«Все правильно сделали. Да здравствует Советский Союз!», – прокомментировал Иван Жилин.

«Какой позор», – считает Cezary Nuno Wnukowski.

«Киев – Россия? (...) Киев – это Украина!», – возмутился Андрей Яичко.

«География здоровых людей», – сиронизировал Аркадий Рух.

Uriah Heep – британская рок-группа, образованная в 1969 году. Всемирную известность и признание музыкальному коллективу принесли альбомы, написанные в 1971-1973 годах: «Look at Yourself», «Demons and Wizards» и «The Magician's Birthday», которые считаются классикой хард-рока.