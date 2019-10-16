Дело сбитого «пьяного» мальчика передано отделу СК по особо важным делам

Уголовное дело о сбитом в Кировской области ребенке, в крови которого обнаружили алкоголь, передали в отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Кировской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве сообщили, что «дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Кировской области». Также «будет назначено проведение повторных экспертиз», передает ТАСС.

Кроме того, аппарат омбудсмена взял дело на особый контроль, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин, передает РИА «Новости».

Он расскахал, что «сразу же после появления информации про выводы экспертизы о наличии этанола в крови ребенка мы сделали запрос в следственные органы с просьбой сообщить результаты проверки».

Также «мы попросили рассказать, какие следственные действия были проведены для установления причин нахождения этанола в крови мальчика».

При этом, по его мнению, делать какие-либо выводы пока еще рано.

«Мы дождемся результатов по нашему запросу, тогда и сможем давать оценку. Содержание этанола – это не установление состояния алкогольного опьянения. Нам нужно дождаться ответа для понимания, что это значит, что они (эксперты) этим предполагают – содержание алкоголя в крови либо другие причины и факторы», – пояснил Шабардин.

Омбудсмен отметил, что родители погибшего мальчика в аппарат уполномоченного по правам ребенка не обращались.

Ранее в пресс-службе управления МВД по Кировской области сообщили, что сотрудник полиции, сбивший в июле в Уржумском районе Кировской области шестилетнего мальчика, после ДТП прошел медицинское освидетельствование, он продолжает исполнять служебные обязанности.

Сообщалось также, что в крови погибшего шестилетнего ребенка обнаружили алкоголь. Отец мальчика рассказал о нестыковках в расследовании уголовного дела.