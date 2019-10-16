Сбившего шестилетнего мальчика под Кировом полицейского проверили на алкоголь

Сотрудник полиции, сбивший в июле в Уржумском районе Кировской области шестилетнего мальчика, после ДТП прошел медицинское освидетельствование, была проведена служебная проверка, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

«В УМВД России по Кировской области по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 июля в селе Буйское Уржумского района с участием майора полиции, была проведена служебная проверка. (...) После ДТП сотрудник полиции прошел медицинское освидетельствование, наличие алкоголя в его организме не обнаружено. По предварительным данным, он не имел реальной возможности предотвратить столкновение», – передает сообщение пресс-службы регионального управления ТАСС.

В ходе проверки установлено, что сотрудник во время очередного отпуска на личном автомобиле ехал по главной дороге населенного пункта без нарушений ПДД. На одном из перекрестков со второстепенной дороги неожиданно выехал велосипедист. При столкновении ехавший на велосипеде шестилетний ребенок получил травмы и, несмотря на оказанную первую помощь, умер.

Мужчину не отстранили от работы, он продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции. «Вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности будет решен после принятия процессуального решения по расследуемому следственными органами уголовному делу», – уточнили в ведомстве.

Накануне в крови сбитого под Кировом шестилетнего ребенка обнаружили алкоголь.