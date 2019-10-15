В крови сбитого под Кировом шестилетнего ребенка обнаружили алкоголь

Эксперты заявили о наличии алкоголя в крови шестилетнего мальчика, который погиб в ДТП в Уржумском районе Кировской области.

Авария произошла летом, однако сейчас стали известны результаты экспертизы. Как сообщили родственники погибшего мальчика, экспертиза установила, что в крови шестилетнего ребенка был обнаружен этанол в количестве 0,51 промилле, сообщает «Рен ТВ».

Мальчик погиб летом этого года. Его сбила машина, когда он на велосипеде выезжал с грунтовой дороги.

Напомним, осенью 2017 года Железнодорожный суд Подмосковья приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, которая сбила в Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого судмедэксперты «обнаружили» 2,7 промилле алкоголя.

Позже выяснилось, что эти данные не соответствовали действительности. По факту этого экспертного заключения СК завел уголовное дело о халатности.