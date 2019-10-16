Отец погибшего под Кировом «пьяного мальчика» заметил нестыковки в расследовании

Отец шестилетнего мальчика из Кировской области, который погиб под колесами машины полицейского, рассказал о нестыковках в расследовании уголовного дела.

Как передает телеканал «360.tv», о результатах экспертизы отец ребенка узнал лишь полтора месяца спустя после происшествия. Мужчина отказался подписывать документ, когда увидел в деле запись о наличии алкоголя в крови мальчика. Кроме того, в деле были изменены личные данные сбившего мальчика полицейского: изначально его фамилия была Мельников, позже – Меньшиков. По словам отца, это произошло после смены следователя, который вел дело.

Он добавил, что следственный эксперимент не соответствовал обстоятельствам случившегося, так как в нем участвовал ребенок более старшего возраста с большим велосипедом, а его сын был худым и ехал на маленьком велосипеде.

Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района. Мальчик погиб летом этого года. Его сбила машина, когда он на велосипеде выезжал с грунтовой дороги.

Накануне в крови сбитого под Кировом шестилетнего ребенка обнаружили алкоголь.

Напомним, ранее в среду в пресс-службе управления МВД по региону сообщили, что сотрудник полиции, сбивший в июле в Уржумском районе Кировской области шестилетнего мальчика, после ДТП прошел медицинское освидетельствование, он продолжает исполнять служебные обязанности.

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