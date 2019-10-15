Задавившего «пьяного» мальчика полицейского не стали отстранять от работы

Сотрудник полиции, который насмерть сбил шестилетнего ребенка в Уржумском районе Кировской области, продолжает исполнять служебные обязанности.

«Установлено, что за рулем автомобиля находился действующий сотрудник полиции – оперативный дежурный дежурной части ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», – сказано в сообщении СК России.

В ведомстве сообщили, что родные погибшего потребовали «объективного и всестороннего расследования», так как опасаются, что виновный в смерти их ребенка может уйти от ответственности.

Также в СК России уточнили, что после появления информации о наличии в крови мальчика алкоголя председатель СК России Александр Бастрыкин поручил назначить повторные судебно-медицинские экспертизы и взять данное дело на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, мальчик погиб летом 2019 года. Его сбила машина, когда он на велосипеде выезжал с грунтовой дороги. По результатам экспертизы, в крови шестилетнего ребенка был обнаружен этанол в количестве 0,51 промилле.