Красноярцы устроили сход у прокуратуры из-за громкого дела об убийстве местного жителя

У здания прокуратуры Красноярского края на проспекте Мира начался сход в связи с расследованием дела об убийстве местного жителя, которого избили до смерти, снимая это на видео.

Участники схода возмутились, что подозреваемых освободили под подписку о невыезде. Они считают эту меру слишком мягкой, передает «Интерфакс».

У прокуратуры собралось несколько десятков человек, люди продолжают подходить.

Между тем, СК России опубликовал видео допроса двух подозреваемых в избиении до смерти жителя Красноярска, сообщает RT.

На видео у них снимают отпечатки пальце. Подозреваемые находятся в наручниках.

Между тем, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело об избиении мужчины до смерти в Красноярске в Главное следственное управление СК.

Оба подозреваемых задержаны. Один из них имеет судимость за мошенничество и грабеж, другой – за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Напомним, они, как полагает следствие, избили до смерти местного жителя, который умер в больнице спустя три недели от полученных травм. При этом сообщалось, что один из участников преступления остался на свободе. 15 октября горожане решили собраться около прокуратуры, чтобы потребовать наказания для виновных в смерти жителя Красноярска.

Также было опубликовало видео задержания подозреваемых.