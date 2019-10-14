Главы генштабов России и США провели телефонные переговоры

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.

«14 октября состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли. Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Последний их разговор состоялся 2 октября. До этого переговоры проходили в начале сентября после удара США по Сирии, тогда во главе американского генштаба находился еще Джозеф Данфорд.

Милли занял пост главы комитета начальников штабов ВС США в октябре.

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