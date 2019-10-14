В Сети высмеяли конгрессмена за фото с крейсером «Петр Великий»

Интернет-пользователи с иронией отнеслись к публикации американского конгрессмена, ветерана войны в Афганистане Брайана Маста, который поздравил ВМС США фотографией российского атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

«Спасибо, товарищ», – написал jodfoster.

«Da, da. Петр Великий – очень известный американский моряк», – пишет @iAmTheWarax.

«Отличная работа, агент Маст!» – добавил SZchatkal.

«Корабль «по Фрейду», – написал Rauth.P.Christian.

«Россия гордится тобой», – пошутил GuiaDLP.

«Спасибо за поддержку российского флота», – отметил scaldedpuppy.

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com/FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@dave_brown24) October 13, 2019

Напомним, Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания, опубликовав в своем Twitter фото российского атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Ошибку заметил журналист издания Politico Дейв Браун. Конгрессмен исправил публикацию, однако пользователи соцсети заметили подмену и высмеяли политика.