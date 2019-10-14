Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с крейсером «Петр Великий»

Американский конгрессмен, ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания, опубликовав в своем Twitter фото российского атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

Поздравительный пост конгрессмен США разместил на своей странице в Twitter, однако позднее изменил изображение, передает РИА «Новости».

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com/FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@dave_brown24) October 13, 2019

Бортовой номер корабля на изображении замазан, однако на корме виден Андреевский флаг.

Ошибку заметил журналист издания Politico Дейв Браун. После этого конгрессмен поправил пост, заменив иллюстрацию на официальный проморолик ВМС США.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» введен в строй в 1998 году и предназначен для уничтожения авианосных соединений противника. Корабль вооружен оснащен ударным ракетным комплексом «Гранит» и ЗРК С-300Ф «Форт».

Мощная ядерная энергетическая установка крейсера позволяет ему развивать скорость в 32 узла (60 километров в час) и рассчитана на эксплуатацию в течение 50 лет. Для сравнения: крейсер «Петр Великий» способен обеспечить электричеством и теплом город на 150–200 тысяч жителей.

Напомним, в марте российские ракетные крейсеры проекта «Орлан» («Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев») включили в число самых опасных кораблей на планете.

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