Российские военные корабли включили в число самых опасных на планете

В США назвали пятерку самых опасных боевых кораблей, среди которых оказались российские ракетные крейсеры проекта «Орлан» («Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев»).

Американский журнал The National Interest составил рейтинг пяти самых опасных кораблей на планете. В список попали корабли России, США, Японии и Китая. Издание подчеркивает, что мощные боевые крейсеры являются средством для достижения цели в борьбе между доминирующими военными державами.

Возглавляют список российские атомные ракетные крейсеры проекта «Орлан» – серия из четырех крейсеров. Корабли «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» все еще находятся на вооружении. «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию и вскоре получит гиперзвуковые ракеты «Циркон» и комплексы С-500.

Изначально корабли были вооружены 20 реактивными противокорабельными ракетами P-700 «Гранит», каждая из которых могла нести 1500-килограммовую ядерную боеголовку. Быстрый и мощный российский крейсер в состоянии выследить и уничтожить американские авианосцы с ядерным оружием, подчеркивает автор статьи.

На втором месте США разместили ракетные крейсеры типа «Тикондерога». Крейсеры этого класса являются самыми тяжеловооруженными боевыми кораблями ВМС США, поскольку оснащены 122 ячейками вертикального пуска ракет. 22 крейсера все еще находятся в эксплуатации (пять более старых кораблей были выведены в конце холодной войны).

Также в список попали японские корабли «Конго», «Киришима» и «Чокай», а также китайские эсминцы класса 055 и американские Arleigh Burke.

Ранее стало известно, что боевой состав Черноморского флота пополнят 13 новых кораблей и судов, часть которых будет оборудована ракетами «Калибр». Модернизация Черноморского флота началась еще в 2014 году. С тех пор флот усилили новыми образцами военной техники, сейчас перевооружение продолжается.