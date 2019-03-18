Черноморский флот получит 13 кораблей с «Калибром»

Боевой состав Черноморского флота пополнят 13 новых кораблей и судов, часть которых будет оборудована ракетами «Калибр».

«В стадии государственных испытаний находятся патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», скоростной транспортно-десантный катер нового проекта и морской буксир «Сергей Балк». Планируется поступление еще 13 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе малых ракетных кораблей различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», – передает слова командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова ТАСС.

Однако сроки прибытия новых кораблей не уточняются.

Дворников также напомнил, что модернизация Черноморского флота началась еще в 2014 году. С тех пор флот усилили новые образцы военной техники. Сейчас перевооружение продолжается.

Ранее заявлялось о планах Минобороны по оснащению Черноморского флота.