Стало известно о планах Минобороны по оснащению ЧФ

Начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Виктор Лиина заявил, что новейшие фрегаты в ЧФ поступать не будут, флот пополнят малые ракетные корабли (МРК).

«Никакой компенсации (фрегатов) для флота не будет. Ожидается несколько новых МРК, а также модернизация крейсера «Москва». И старые корабли флота будут планово заменяться», – сказал Лиина, передает РИА «Новости».

Сейчас в составе Черноморского флота находятся три фрегата проекта 11536: «Адмирал Макаров», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович».

Ранее в пятницу сообщалось, что Москва и Нью-Дели пока не подписали соглашение по поставкам индийским ВМС четырех российских фрегатов проекта 11356. В феврале Россия и Индия завершили переговоры по контракту на покупку четырех новых российских фрегатов. В декабре строительство тройки фрегатов проекта 11356 было приостановлено из-за отсутствия двигателей, производившихся на Украине.