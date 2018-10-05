Песков прокомментировал ситуацию с соглашением по поставкам Индии фрегатов

Москва и Нью-Дели пока не подписали соглашение по поставкам индийским ВМС четырех российских фрегатов проекта 11356, переговоры будут продолжены, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, работа будет продолжаться», – сказал он, отвечая на вопрос, было ли подписано соответствующее соглашение на полях визита главы российского государства Владимира Путина в Индию, передает ТАСС.

Между тем, ранее в пятницу Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку комплексов С-400. После этого Путин заявил о масштабных долгосрочных планах России и Индии.



