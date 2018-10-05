Путин заявил о масштабных долгосрочных планах России и Индии

Москва и Нью-Дели заключили солидный пакет двусторонних документов и наметили масштабные планы сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По его словам, переговоры носили содержательный характер, по их итогам принято совместное заявление, «в котором отражены практически все аспекты российско-индийского сотрудничества, намечены масштабные планы на долгосрочную перспективу», передает ТАСС.

Он отметил, что товарооборот между Россией и Индией в 2017 году вырос на 21%, достигнув более 9 млрд долларов, в этом году он увеличился еще на 20%. «Если мы будем двигаться такими темпами, мы не только выполним, но и перевыполним, раньше времени достигнем намеченных рубежей и пойдем дальше», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Кроме того, президент заявил, что Москва готова рассмотреть сотрудничество с Дели в освоении природных ресурсов Сибири и Ямала, «в рамках таких программ, как «Дальневосточный СПГ», «Арктик СПГ – 2» а также других проектов по освоению природных ресурсов Сибири, Ямала и континентального шельфа РФ».

Российский президент подчеркнул, что народы России и Индии «издавна связывают крепкие отношения дружбы, взаимного уважения и симпатии».

«Роль двух наших стран на международной арене имеет принципиальное значение в плане поддержки глобального миропорядка. Безусловно, мы координируем нашу работу и подходы в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Двадцатки. Прилагаем совместные усилия по формированию новой архитектуры безопасности и равноправного сотрудничества в Азиатско-тихоокеанском регионе», – сказал президент России.

Глава государства также пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в качестве главного гостя на следующий Восточный экономический форум.

Со своей стороны Моди заявил, что Индия готова сотрудничать с Россией в развитии Дальнего Востока. Он также подчеркнул, что Индия и Россия считают, что в современных условиях необходимо укреплять многополярный мир.

Ранее в пятницу Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку комплексов С-400.