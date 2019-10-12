Путин пошутил о роли RT во «вмешательстве» России в американские выборы

Президент Владимир Путин с иронией рекомендовал журналисту телеканала RT Arabic не упоминать о возможности переизбрания президента США Дональда Трампа на второй срок. По словам российского лидера, в Соединенных Штатах могут воспринять это как «вмешательство» Москвы в выборы.

«Вот благодаря таким, как вы, Россию будут обвинять в том, что мы вмешиваемся в выборы. Потому что вы сейчас допустили переизбрание Трампа», – пошутил президент, обращаясь к журналисту RT Arabic Саламу Мусафиру.

«Скажут: ага, это уже элемент вмешательства со стороны России в предвыборную кампанию», – добавил глава государства с улыбкой, передает ТАСС.

Путин дал интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia в преддверии визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Ранее Путин заявлял, что голословные обвинения во «вмешательстве» России в выборы в США были предлогом для давления на Трампа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД