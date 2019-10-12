Полиция начала проверку данных об избиении школьниками сверстника в Екатеринбурге

Полиция начала проверку информации о том, что четверо школьников в Екатеринбурге избили сверстника, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В УМВД сообщили, что «подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №14 ведет проверку», по итогам которой «будет принято процессуальное решение», передает РИА «Новости».

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Отмечается, что избитый мальчик и его мать опрошены. От прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причиненного вреда они отказались.

«Несмотря на это, проверка продолжается. Будут изучены съемки с мобильного телефона. Таким образом, будут установлены действия каждого из несовершеннолетних», – отметили в пресс-службе.

Ранее местное издание e1.ru сообщило, что четверо учеников одной из местных школ напали на своего одноклассника. Произошло это вечером в четверг, когда мальчик возвращался домой после уроков.

За нападением также наблюдали две девочки, одна из которых снимала происходящее на видео.

Ранее в Алтайском крае подростки заставили школьницу пить воду из лужи. До этого подросток ударил топором школьницу в Вольске.

В апреле учащиеся одной из школ столицы устроили драку на почве ревности. В том же месяце в Омске подростки закидали камнями пенсионера и избили сверстников.

Отметим, что общее число преступлений, совершенных детьми, уменьшается, однако доля тяжких преступлений среди них растет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах роста уровня агрессии среди школьников.