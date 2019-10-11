В Японии задумались о неспособности сбивать «Искандеры»

Министр обороны Японии Таро Коно в ходе парламентских слушаний в пятницу уклонился от ответа на вопрос о том, способны ли ракеты-перехватчики SM-3 и системы Patriot PAC-3 («Пэтриот ПАК-3»), входящие в систему ПРО страны, сбить российские ракеты класса «Искандер».

Такой вопрос задал бывший глава японского внешнеполитического ведомства Сэйдзи Маэхара.

«Разглашение технических особенностей систем ПРО нашей страны навредит их оборонительной способности, поэтому я уклонюсь от ответа на этот вопрос», – передает ТАСС слова Коно, до недавнего времени занимавшего пост главы МИД страны.

На это Маэхара заявил, что «сам ответит на вопрос», смогут ли ракеты SM-3 сбить российские «Искандеры». «Нет, SM-3 с ними не справятся», – подчеркнул Маэхара, который в настоящее время является членом оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.

Он добавил, что существенной разницы в этом аспекте между системами Aegis и Aegis Ashore, размещение которых планируется на территории Японии, нет, поскольку обе системы используют ракеты типа SM-3.

Повышение внимание к американским ЗРК «Пэтриот» (Patriot) возникло на фоне провала этих систем в Саудовской Аравии, когда после атаки дронов в стране была потеряна половины нефтедобычи.

В конце 2017 года правительство Японии утвердило решение о покупке у Соединенных Штатов двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore с новейшими радарами и их размещении на национальной территории в целях защиты от баллистических ракет.

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