Трамп за одно выступление оскорбил полдесятка видных демократов

Президент США Дональд Трамп обрушился с крайне резкими характеристиками на видных представителей американской Демократической партии, которая добивается его импичмента.

Выступая перед сторонниками в Миннеаполисе (штат Миннесота), Трамп назвал демократов «сильно больными и спятившими людьми». По словам американского лидера, те хотят отменить итоги выборов 2016 года, передает ТАСС.

Персональную критику Трамп начал со спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси: «Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит. А может, здесь есть что-то нечестное».

Про возможного оппонента на выборах–2020 Джо Байдена президент США сказал, что тот «никогда не считался умным или хорошим сенатором».

«Он был хорошим вице-президентом только потому, что хорошо знал, как (дисфемизм для «льстить») Бараку Обаме», – заявил Трамп.

Он также задался вопросом, куда делся сын Байдена Хантер, который, по его словам, получал больше 160 тыс. долларов в месяц в совете директоров энергетической компании на Украине, не разбираясь в энергетике. Трамп предложил сторонникам изготовить майки с надписью «Где Хантер?!».

Кроме того, Трамп назвал «полным мошенником» главу комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа, который, как считает американский лидер, исказил суть его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отдельно Трамп «прошелся» по члену Палаты представителей от Миннесоты Ильхан Омар.

«Она социалистка, которая ненавидит Америку», – сказал президент США о мусульманке Омар, родившейся в Сомали.

Трамп утверждал также, что она принижала значимость терактов 11 сентября и «выпускала в прошлом человеконенавистнические антисемитские тирады», а также шокировал публику рассказом о том, что Омар вышла замуж за собственного брата, чтобы получить возможность приехать в США.

«Она позор для нашей страны и одна из больших причин, по которой я и Республиканская партия вновь выиграет Миннесоту», – заявил президент США.

Досталось от Трампа и мэру Миннеаполиса демократу Джейкобу Фрею.

«У вас плохой мэр!» – заявил он собравшимся.

Трамп поссорился с Фреем, который требовал более 500 тыс. долларов на безопасность и другие организационные расходы в связи с митингом Трампа. Штаб Трампа отказался платить эти деньги.

Периодически в зале выкрикивали лозунги противники Трампа. Он долго игнорировал их, но на один выкрик сзади все же обернулся и закричал: «Иди домой к мамочке!». Как сказал Трамп, мама отругает протестующего и потребует, чтобы он никогда не делал ничего подобного, и тому останется только ее послушаться.

Напомним, американский сенатор Элизабет Уоррен заявила, что палата представителей должна начать процедуру импичмента президента. По словам Уоррен, Трамп якобы пытался помешать ходу расследования спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера. С призывами импичмента выступала также конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс.

После того, как был опубликован отредактированный доклад Мюллера, поддержка Трампа среди американцев опустилась до минимума 2019 года.

22 мая Трамп раскритиковал представителей Демократической партии за частые призыва к импичменту главы государства, заявив, что сделал ничего плохого, в то время как они «ловили рыбу».

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