Суд в Турции освободил трех подозреваемых по делу об убийстве посла Карлова

В Анкаре прошло заседание по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, суд освободил из-под стражи трех обвиняемых.

По решению суда был освобожден организатор выставки, на которой был убит посол, Тимур Озкан, а также сокурсники убийцы Карлова по полицейской академии Серджан Башар и Каан Бюльбюль, сообщает РИА «Новости».

Суд отклонил ходатайства остальных обвиняемых об изменении меры пресечения и оставил их под стражей. Следующее заседание назначено на 29 ноября.

Напомним, в декабре 2016-го года посол России в Турции Андрей Карлов был убит выстрелом в спину на открытии выставки в Анкаре. В ноябре прошлого года расследование убийства посла было завершено.