Пугачева публично сделала замечание Билану

Алла Пугачева посоветовала Диме Билану перестать вспоминать скандальное выступление в Самаре. Примадонна прокомментировала очередной пост певца, в котором он раскаивается за неудачное выступление.

«У меня сердце обливается кровью от того на сколько вы оказались благосклонными к моей ошибке! Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя! Да, время идёт и что-то забывается, но этот день я помнить буду всю жизнь», – написал певец в Instagram.

В ответ на это Пугачева посоветовала певцу прекратить муссировать эту тему.

«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», – написала примадонна под постом Билана. Комментаторы отметили правильные слова Пугачевой и согласились с ее высказыванием. Сам Билан также признал правоту Пугачевой.

«Совершенно с вами согласен! Поэтому пост так и называется – я переворачиваю страницу!! И более сам лично не возвращаюсь к этому», – ответил он.

Напомним, жители Самары выразили недовольство выступлением Билана на праздновании Дня города. Билан попросил прощения у горожан за концерт, на котором он выступал в нетрезвом виде. Певец позже провел бесплатный концерт в городе под названием «Прости меня, Самара!».