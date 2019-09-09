Жители Самары обвинили Билана в срыве Дня города

Жители Самары выразили недовольство выступлением певца Димы Билана на праздновании Дня города, во время которого исполнитель «вел себя неадекватно».

В Сети запустили электронную петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение певца на празднования.

Автор петиции Дмитрий Вертушкин утверждает, что во время выступления Билан «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

В настоящее время обращение подписали 89 человек. В комментариях жители Самары активно обсуждают выступление певца.

«Приехали из Тольятти послушать невменяемого человека», – написала Влада Терехова.

«Испортил все настроение, такое неуважение к самарцам», – возмутилась Маргарита Матюшенко.

«Проявил неуважение к публике. Очень много народу было, но после пары песен люди уходить начали», – согласилась Алена Лунева.

«Считаю, что с Димы Билана стоит снять награду заслуженного артиста», – заявила Юлия Антонова.

Поведение Билана прокомментировал нарколог Алексей Казанцев. «Могу сказать, что Дмитрий действительно не в своем состоянии. То есть он не попадает в ноты, совершает телодвижения, которые ему обычно не присущи на концертах. У него получается неудачная импровизация, так скажем. Сказать, насколько изменено состояние Дмитрия, сложно. Но какая-то странная импровизация», – цитирует Казанцева РенТВ.

Представители певца пока не прокомментировали инцидент.

В марте Билан получил звание «Заслуженного артиста России». Он вышел получать награду на костылях.