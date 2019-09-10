Билан извинился за пьяное выступление в Самаре

Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации.

Певец разместил видеообращение на своей странице в Instagram.

«Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни ... Я не рассчитал, видимо, из-за отсутствия алкоголя в моей жизни, и это сыграло со мной жуткую шутку», – сказал Билан.

По его словам, он планирует сделать «абсолютно открытый», бесплатный и качественный концерт в Самаре. Билан добавил, что в настоящее время общается с городской администрацией, так как помимо этого хочет построить в Самаре детскую площадку и подарить клинике медицинский аппарат.

Билан подчеркнул, что любит и уважает своих слушателей и такого с ним больше не повторится, поскольку артист «несет ответственность и не имеет права на ошибку».

Ранее жители Самары выразили недовольство выступлением певца Димы Билана на праздновании Дня города и запустили электронную петицию с требованием от местных властей извинений.

Автор петиции заявил, что во время выступления Билан «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».