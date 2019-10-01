Лукашенко и Токаев пожаловались на введенные странами ЕАЭС барьеры

Президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване обратились к властям стран ЕАЭС с просьбой ликвидировать торговые барьеры внутри союза.

Лукашенко отметил, что его особо настораживает введение барьеров «в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки», и призвал глав стран-участниц союза «принять политическое решение» и эти барьеры отменить, передает «Интерфакс».

Глава Белоруссии напомнил, что с 1 октября Евразийская экономическая комиссия получила полномочия в вопросах маркировки товаров и прослеживаемости их движения, в связи с чем он потребовал гарантий, чтобы «данные прогрессивные предложения» не обернулись новыми препятствиями в торговле.

Токаев, в свою очередь, назвал успехом создание в ЕАЭС нормативной базы для свободной торговли, уточнив при этом, что на практике «желание защитить позиции своих товаропроизводителей на национальных рынках в отдельных случаях превалирует над целями и задачами интеграции». «Вводятся различные экспертизы, дополнительные требования на региональном уровне, негласные распоряжения и так далее», – пояснил он.

Президент Казахстана также отметил, что введение подобных ограничений подробно освещается в СМИ, а это вызывает недоверие к интеграции и даже может ее дискредитировать.

«Согласитесь, такая практика неприемлема и противоречит принципам нашей интеграции, которая требует к себе особого, бережного отношения», – добавил он, предложив, чтобы ЕЭК усилила мониторинг национальных законодательств и разработала эффективные механизмы информирования и разъяснения действующего права внутри ЕАЭС.

Ранее лидеры стран Евразийского экономического союза на саммите в Ереване утвердили концепцию общего финансового рынка.