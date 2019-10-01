Песков прокомментировал ситуацию в онкоцентре им. Блохина

Кремль не может контролировать ситуацию в отдельном лечебном заведении, в случившемся в онкоцентре Блохина разбирается Министерство здравоохранения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении, это было бы неверно и абсурдно. Этим занимается Минздрав, в настоящий момент у меня нет какой-то свежей информации», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в Кремле не знают, «обращались ли врачи в Министерство здравоохранения». «Сегодня есть публикация, которая свидетельствует о том, что объем проблем преувеличен, что учреждение работает в обычном режиме», – добавил Песков, отвечая на реплику о том, что врачи обратились к президенту.

Тем временем в пресс-службе Министерства здравоохранения России заявили, что выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина с заявлением об увольнении являются грубым нарушением врачебной этики.

В понедельник СМИ сообщили, что детские онкологи из центра им. Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. По их словам, детей в онкоцентре лечат «в ужасных условиях». Также сообщалось, что разногласия в НИИ возникли после того, как новый руководитель Светлана Варфоломеева указала некоторым из сотрудников на конфликт интересов при закупках препаратов в связи с их статусом учредителей благотворительных фондов.

Комиссия Минздрава будет работать в онкоцентре имени Блохина до 6 октября.