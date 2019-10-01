Владимир Зеленский встретился с Томом Крузом в Киеве

Американский актер Том Круз приехал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер встретился с актером вечером 30 сентября, сообщили в пресс-службе офиса Президента.

«Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими местами для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну», – говорится в сообщении.

В свою очередь Зеленский рассказал гостю о собственном опыте работы в кино.

Президент также рассказал Крузу о преимуществах съемок фильмов в Украине. В частности, недавно Верховная Рада приняла закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Документ должен способствовать активному развитию киноиндустрии.

Зеленский уверен, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.

Напомним, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады рекомендовал принять законопроект о господдержке кинематографии на Украине, который предполагает 5%-финансирование из бюджета фильмов о конфликте с Россией.

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