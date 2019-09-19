На Украине собрались доплачивать производителям антироссийских фильмов

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады рекомендовал принять законопроект о господдержке кинематографии на Украине, который предполагает 5%-финансирование из бюджета фильмов о конфликте с Россией, сообщил депутат Рады Ренат Кузьмин.

«Только что завершил работу Комитет по гуманитарной и информационной политике Рады, на котором рассматривались поправки к закону «О государственной поддержке кинематографии на Украине». Как видите, даже в таких мирных вопросах, как кино, нашлось место для войны: предложено доплачивать по 5% из государственного бюджета производителям антироссийских фильмов», – передает его слова ТАСС.

Кузьмин сообщил, что против такой статьи выступал ряд депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь». Комитет однако принял документ, заменив слова «Российская Федерация» на «страна-агрессор». Депутат заявил, что замена не меняет сути.

5% от общего объема затрат на фильм будет финансироваться бюджетом, если сюжетная линия, сценарий или центральная тема картины базируются на теме «вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины». Также в сюжете должна «непосредственно или опосредовано» даваться оценка действиям России в соответствии с законодательством Украины.

«И все это в то время, когда президент и министр иностранных дел прилагают титанические усилия для нормализации отношений с северным соседом и ведут сложные переговоры о втором обмене пленными», – раскритиковал решение комитета Кузьмин.

Он выразил надежду, что идею не поддержат в зале парламента.

В июле сообщалось, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по подозрению всех кинопрокатных компаний страны в перечислении средств спецслужбам России и саботаже украинских фильмов.

Напомним, на Украине запрещены 780 фильмов и сериалов российского производства.