СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сговоре со спецслужбами России

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по подозрению всех кинопрокатных компаний страны в перечислении средств спецслужбам России и саботаже украинских фильмов.

«Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по подозрению всех кинопрокатных компаний в перечислении средств российским спецслужбам и саботаже украинских фильмов», – цитируют «Украинские новости» материалы судебной инстанции.

Речь идет о компаниях В&Н Film Distribution Company», «Ukrainian Film Distribution», «Kinomania», «Volga Ukraine», «Multi Media Distribution». Отмечается, что руководство всех компаний сотрудничало со спецслужбами России в целях дестабилизации ситуации в стране.

Как сообщает СМИ, эти компании появились на украинском рынке как дочерние предприятия компаний России, они якобы имеют финансовые отношения с российскими компаниями.

СБУ попросила суд предоставить доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов Kinomania и «Volga Ukrainа». Суд удовлетворил ходатайства и дал доступ к документам, содержащим банковскую тайну.