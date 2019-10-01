Соловьев высмеял приглашение Греты Тунберг в Госдуму

Телеведущий Владимир Соловьев с иронией отреагировал на предложение депутата Госдумы от партии ЛДПР Василия Власова пригласить 16-летнюю активистку Грету Тунберг выступить с речью в нижней палате российского парламента.

«Власов «не позволит обречь себя на вымирание». Вижу, как он уже сейчас отказывается от пользования машинами и самолетами, перестает есть мясо и начинает пользоваться авоськой при походе в магазин. Начнет каждую пятницу проводить экозабастовку у стен Думы, для этого выходя из зала ее заседания», – сыронизировал Соловьев в своем Telegram.

Так телеведущий отреагировал на сообщения о том, что депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) пригласил 16-летнюю активистку Грету Тунберг выступить с речью в Госдуме.

В сентябре Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, собравшиеся в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство. Она обвинила их в том, что они обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики» вместо экологии.

Президент США Дональд Трамп подшутил над активисткой, назвав ее «очень счастливой девочкой», предвкушающей светлое будущее. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ее выступление.

В то же время телеведущий Владимир Соловьев предположил, что Тунберг является заказным проектом для манипуляции общественным мнением.

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