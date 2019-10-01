Российский депутат пригласил Грету Тунберг выступить в Госдуме

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) пригласил 16-летнюю активистку Грету Тунберг выступить с речью в Госдуме.

Власов направил в посольство Швеции письмо, в котором заявил, что в курсе «обеспокоенности молодежи России о проблемах глобальной экологии», а также о том, «как порой сложно бывает взрослым политикам прийти к компромиссу даже в таких жизненно важных вопросах».

«Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание», – приводит его слова РИА «Новости».

Власов «от своего имени» пригласил активистку «выступить с речью перед молодежью России» в Госдуме. По его словам, организовать выступление можно в «любую удобную» для Тунберг дату.

Парламентарий отметил, что является самым молодым депутатом Госдумы. Он выразил восхищение силой воли и энергией Тунберг.

Посла Швеции в России Малену Мард Власов попросил «оказать содействие в передаче и переводе» письма Тунберг, так как «информация о точном месте проживания» 16-летней активистки «отсутствует».

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Напомним, пару недель назад Власов предложил объявить рэп-баттлы спортом.

Отметим, что встреча канадского премьера Джастина Трюдо с Тунберг обернулась резким падением его рейтинга среди молодежи перед выборами в Канаде.

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