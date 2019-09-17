Депутат предложил объявить рэп-баттлы спортом

Рэп-баттлы следует объявить видом спорта, заявил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) в предложении, направленном министру спорта России Павлу Колобкову.

Как отметил Власов, это «расширит возможности» для «спонсорских соглашений», что пойдет на пользу как бюджету страны, так и рэп-сообществу, передает РИА «Новости».

Власов попросил Колобкова оценить возможность включения «состязаний рэп-исполнителей» во всероссийский реестр видов спорта.

Власов считает, что явления, подобные рэп-баттлам, нужно поддерживать.

По мнению депутата, они соответствуют требованиям приказа Министерства спорта России «Об утверждении порядка признания видов спорта». Власов указывает, что в мире существует практика признания спортом «элементов массовой культуры». Так, «брейкинг» признан «в качестве разновидности танцевального спорта», заявил он.

Депутат указывает на популярность баттлов. Власов считает, что они, как и «литературные общества, существовавшие в Российской империи», позволяют раскрыть «всю красоту русского языка, способствуют его развитию и популяризации среди молодежи». Кроме того, Власов сравнил «творчество отечественных рэп-исполнителей с творчеством русских поэтов-акмеистов Серебряного века».

Напомним, рэп-баттлы привлекли к себе внимание в России после того, как рэпер Oxxxymiron потерпел поражение в баттле со Славой КПСС.