Роскосмосу пришлось сократить число пилотируемых запусков из-за кораблей США

В связи с планами США использовать американские космические корабли, число российских пилотируемых запусков сократится вдвое, следует из документов страхового брокера «РК-Страхование».

«РК-Страхование» – предприятие Роскосмоса. Как сообщается в материалах брокера, в 2020 году планируются лишь два пилотируемых запуска, которые должны состояться во втором и четвертом кварталах, передает РИА «Новости».

С 2009 года Россия ежегодно запускала по четыре пилотируемых «Союза» (в 2019 году – три корабля с экипажем, в четвертом был робот «Федор»).

Число «грузовых» запусков в 2020 году не изменится. Планируется отправить в космос три «грузовика».

Напомним, источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что США намерены с 2020 года регулярно отправлять людей в космос на собственных кораблях.

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