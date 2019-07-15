США с мая собрались регулярно отправлять людей в космос на собственных кораблях

В мае состоится запуск к МКС первого после сертификации НАСА американского корабля с экипажем, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

После испытательных полетов станет ясно, отправят весной к МКС Crew Dragon компании SpaceX или Starliner компании Boeing, передает РИА «Новости».

В середине ноября США собираются отправить на МКС, используя Crew Dragon, астронавтов НАСА Роберта Бенкена и Дугласа Херли.

В сентябре Starliner совершит полет к МКС без экипажа, а в конце ноября на нем должны полететь астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.

Напомним, запуск Crew Dragon с экипажем был запланирован на июль, но его решили отложить из-за аварии на испытаниях. В марте успешно состоялся испытательный полет в беспилотном режиме.

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