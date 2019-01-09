Украинские телезрители сочли томос «политтехнологией»

В РПЦ обратили внимание на данные опроса одного из украинских каналов, в соответствии с которым 95% респондентов назвали подписание томоса для Украины «политической технологией».

Из опроса, проведенного украинским телеканалом «Макси ТВ», следует, что 95% зрителей считают предоставление томоса Украине «политической технологией», передает РИА «Новости».

4% назвали это «историческим событием» и 1% – «будничным событием».

Аудитории были предложены три варианта ответа на вопрос о том, чем является «томос в Украине». Высказались более 2 тыс. 100 человек.

«Опрос на украинском канале, между прочим», – прокомментировал эти данные глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем обернется автокефалия для Украины.