Вице-президент РАН рассказал, когда дальний космос станет доступным для людей

Чернышев предсказал пилотируемые миссии в дальний космос через 3-4 поколения

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает РИА «Новости», вице-президент РАН Сергей Чернышев* в интервью отметил, что человечество сможет организовывать пилотируемые миссии в дальний космос через три-четыре поколения.

Он подчеркнул, что исследования на Российской орбитальной станции с полярной орбитой имеют большое значение, так как они проводятся в условиях, близких к условиям Луны и других планет или дальнего космоса.

Чернышев уточнил, что по галактическим меркам жизнь на Земле имеет ограниченный срок, поэтому необходимо думать о возможном переселении на ближайшие планеты. В первую очередь, ученые должны исследовать Луну, изучая ее ресурсы, такие как минералы и ледяные отложения. Эти ресурсы могут использоваться для получения водорода и кислорода, необходимых для топлива и дыхания.

По словам Чернышева, такие исследования открывают технологические возможности для создания лунной базы и подготовки миссий на более дальние расстояния. Эти миссии будут необходимы для изучения Марса, Венеры и, возможно, дальних астероидов, что позволит человечеству расширять свои горизонты в космосе.

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