Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.0 комментариев
Российские войска продвинулись к Локне и Юнаковке в Сумской области
ВС России продвинулись вглубь Сумской области для перекрытия снабжения ВСУ
Российские войска после освобождения Басовки Сумской области продвинулись к Локне и Юнаковке, перерезая пути снабжения украинских сил, сообщил эксперт Андрей Марочко.
По словам военного эксперта Андрея Марочко, армия России после освобождения Басовки практически находится в Локне и продолжает движение в сторону Юнаковки. Главной целью данного наступления является перерезать пути снабжения украинских сил, передает ТАСС.
Марочко объясняет, что продвижение войск связано с военной необходимостью. Он подчеркивает, что для освобождения Суджанского района в Курской области требуется лишить украинскую группировку снабжения. Основная логистическая дорога, по которой украинские силы перебрасывают личный состав и боеприпасы, проходит по маршруту Юнаковка – Суджа.
По данным эксперта, российские войска зашли вглубь территории Сумской области почти на десять километров. Это продвижение направлено на то, чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины из Суджанского района и укрепить позиции России. Продолжается продвижение в районе Басовки для пресечения снабжения ВСУ.
Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области в ходе наступательных действий.
Также сообщалось, что российские войска приблизились к снабжающей ВСУ Юнаковке.
Эксперты отметили, что успех ВС России в Сумской области создает для ВСУ новые условия на фронте.