Tекст: Вера Басилая

Украина представила свои пожелания по размещению европейских войск на своей территории, пишет Politico. Встреча ключевых союзников Украины, включая министров обороны Франции и Британии, состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Главная цель обсуждений – проработка деталей миротворческой миссии в случае заключения мирного соглашения с Россией. По словам Владимира Зеленского, стране необходимо присутствие иностранных войск на суше, в воздухе и на море для предотвращения новых нападений со стороны России.

Зеленский отметил, что обсуждение охватывало не только количество войск, но и их мандат, инфраструктуру и временные рамки. Заместитель главы офиса Зеленского Павел Палица подчеркнул, что около десятка стран готовы присоединиться к коалиции и отправить войска в Украину. Однако многие страны, включая Британию, не склонны отправлять своих солдат без поддержки со стороны США в виде авиационной защиты и логистики.

Россия заявляет, что любое размещение союзных войск без мандата ООН будет неприемлемо. Несмотря на это, Украина уверена, что процесс согласования с европейскими союзниками идет полным ходом. Палица добавил, что обсуждения идут в контексте как политической, так и военной синхронизации. Кроме того, Украина рассчитывает, что западные войска будут сопровождаться расширенной системой ПВО и другими мерами защиты.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил газете Die Welt, что обсуждение отправки западных войск на Украину стало символическим и не актуальным без завершения конфликта.

Европейским военным на Украине предрекли провал без поддержки США. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.