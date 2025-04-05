Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса

Tекст: Александра Юдина

Стубб заявил, что обсуждение вопроса возможной отправки западных военнослужащих на Украину стало символической дискуссией и отклонилось от курса, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что отправка наземных войск не является актуальной повесткой дня до достижения перемирия, отметив, что целью является перемирие, за которым последуют мирные соглашения и поддержание мира.

По его словам, европейские сухопутные войска, насчитывающие от 20 тыс. до 60 тыс. военных, не имели бы большого значения в текущей ситуации.

Президент Финляндии считает, что основная ответственность лежит на украинской армии, а важную роль в предоставлении гарантий безопасности должен играть Вашингтон.

Стубб также выразил мнение, что единственной возможностью достижения долгосрочного мира является автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае возобновления конфликта.

Ранее Владимир Зеленский потребовал размещения иностранных войск на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы смогут дать военный ответ в случае нападения на Украине.

Сообщалось, что европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине.