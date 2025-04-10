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    Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть
    10 апреля 2025, 11:44 Мнение

    Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    Фрагментация Европы ускоряется, на острие процесса – новый прообраз Австро-Венгерской империи в виде быстро сближающихся Венгрии и Сербии. Эти два государства быстрее других созрели для радикальных перемен на континенте и, используя «фактор Трампа», активно отстраиваются как от остальной Европы, так и военно-политических и экономических блоков на ее территории – Евросоюза и НАТО.

    Национальноориентированные силы в Австрии пока оказались за бортом власти, но чем дольше крупнейшая партия страны – Партия свободы – остается в оппозиции, тем быстрее растет число ее приверженцев. Приход к власти в Австрии «второго Орбана» в лице лидера Партии свободы Герберта Кикля поспособствует окончательному оформлению нового союза, который изменит облик Европы в целом.

    А пока Венгрия и Сербия отрабатывают объединительную повестку на двоих. Заявление о формировании военного союза носило сильнейшее символическое значение. Во-первых, оборонительное соглашение подписано между страной НАТО (Венгрией) и Сербией, которая в блок не входит. Во-вторых, это говорит о том, что сам Североатлантический альянс уже не в полной мере удовлетворяет оборонительные запросы Будапешта. В-третьих, стоит задаться вопросом об угрозах, на которые призван ответить новый военный союз.

    И Венгрия, и Сербия – кость в горле либеральной Европы. «Наместник» Трампа в Европе Орбан способен разрушить санкционное единство ЕС в отношении России. Вопрос о продлении санкций встанет уже в июне, в связи с чем в Евросоюзе всерьез стали обсуждать возможность лишения Венгрии права голоса. Отход от принципа единогласных решений объективно поставит вопрос о «вексите», то есть выходе Венгрии из Европейского союза. А также снятия с повестки вопроса о вхождении в ЕС Сербии – процесса, растянувшегося на долгие двадцать лет (переговоры начались в 2005 году). Внутриевропейский раскол, неснятый вопрос признания Косово, конфронтация ЕС и США делают процесс вступления Сербии в Евросоюз избыточно обременительным.

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Обвинительный приговор в отношении президента Республики Сербской Милорада Додика уже шатает легковоспламенимые Балканы. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем может присоединиться и Словакия Роберта Фицо, если тому удастся сорвать попытки «цветной революции» в собственной стране.

    Отдаляясь от ЕС, Венгрия и Сербия нуждаются в новых точках опоры – и идут на сближение с Россией. Почти сразу за объявлением о военном сотрудничестве последовало заявление о постройке трубы, которая соединит Венгрию и Сербию и запитает последнюю от нефтепровода «Дружба». Планы построить нефтепровод появились еще в 2022 году, но только сейчас приобрели характер проекта. Договорились, что технико-экономическое обоснование строительства перемычки поможет составить «Транснефть».

    В частности, нефть будет поступать на нефтеперерабатывающий завод «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Еще в январе США требовали от Сербии вывести «Газпромнефть» и Газпром (совокупно держат контрольный пакет акций) из капитала NIS, но фактической национализации так и не последовало. В связи с чем в ближайшее время будут заблокированы поставки нефти на NIS через Хорватию. Альтернативный способ получать нефть – «запитаться» от Венгрии, которая, в свою очередь, получает российскую нефть по «Дружбе».

    Южная ветка «Дружбы» – единственный работающий маршрут трубопроводных поставок российской нефти в Европу. Стабильность этих поставок держится на двух китах. Первый – договоренность Будапешта и Брюсселя об исключении этого маршрута из санкций. Второй – договоренность с Киевом о неблокировке данного маршрута поставок. Ранее Киев уже блокировал поставки нефти, принадлежащей «Лукойлу», по «Дружбе», однако после недолгих препирательств нефть снова потекла по трубе.

    Вполне вероятно, что стабильность транзитных поставок будет одной из составляющих переговоров о перемирии и мире в украинском конфликте. России критически важно присутствовать и усиливать свое влияние на Балканах. И нефть представляется лучшим инструментом оформления партнерских отношений с Австро-Венгрией 2.0.

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