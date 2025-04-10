Российские войска нанесли удар по пунктам управления ВСУ в Курской области

Tекст: Ольга Иванова

Минобороны РФ сообщило, что войска нанесли ракетный удар по районам сосредоточения украинских боевиков и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в приграничной зоне Курской области, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что все выявленные вражеские цели были уничтожены. Операция была зафиксирована на видеокадрах, предоставленных ведомством.

По словам представителей Минобороны, данные о целях и характере удара были собраны и проанализированы заранее, что позволило провести атаку максимально эффективно.

Ранее в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома.