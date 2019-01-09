Синод Константинопольского патриархата подписал томос для Украины

Все члены синода Константинопольского патриархата подписали томос о предоставлении автокефалии «новой церкви» Украины (Православная церковь Украины), сообщили в пресс-службе Вселенского патриархата.

«Томос был подписан членами Священного синода. Он будет отправлен на Украину в ближайшее время», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что «новая церковь» Украины намерена передать оригинал томоса об автокефалии в госархив страны.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем обернется автокефалия для Украины.